Общество

Жители ОРДО начали писать жалобы Путину: стала известна причина

Все из-за ситуации с подорожанием

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Жители ОРДО находится в полном отчаянии. Некоторые из них начали даже писать письма президенту Российской Федерации.

Местные жители начали массово отправлять письма и жалобы в администрацию президента РФ Владимира Путина. Все это происходит из-за ситуации с безосновательным повышения цен в ОРДО, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Нужно писать президенту РФ Путину! Глупо, смешно? Кто-то может так и решит. Но! Есть другие варианты? Я их не вижу! Если мы все вместе начнем писать сюда, или может кто-то знает другую возможность как донести тот кошмар, беспредел и геноцид который у нас творится- пробуйте!» – пишут местные жители.

Некоторые поддерживают эту идею, но многие считают, что такие письма ничего не принесут.

«Какое ему дело до нас? Там в РФ бардак, а мы под ростовом. Так что смотрим на цены в Ростове + доставка с таможней получается наша цена», — отмечает местный житель.

«Уже писали на администрацию Путина… Официально мы никто, соответственно и ответы, а точнее отсутствие, такие же…» — добавляет участник дискуссии.

Ранее стало известно, кому из жителей ОРДО запрещен въезд в Россию.

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