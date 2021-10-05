Общество

Очередная неприятность для жителей ОРДО: на этот раз для тех, у кого есть автомобиль

Подскочили цены на покрышки

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Ситуация с повышение цен на товары и услуги в «ДНР» уже не новость для местных жителей. Теперь новые «приятные» подорожания настали и для владельцев автомобилей.

Еще в августе сообщали о будущем росте цен на автомобильные покрышки и вот — свершилось, рост составил довольно резкие 25%, а ведь как раз скоро сезон замены резины. Виноват в происходящем не только повышенный спрос на зимнюю резину, который составляет 105%, то есть, есть еще и дефицит, главное – падение объёмов их производства в РФ, что никак не компенсируется импортом, а также рост цен на сырье, издержки производства, инфляция и система маркировки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

В общем, средняя цена на комплект зимней резины теперь составляет: для бывшего в употреблении — 14 429 рублей, а новой резины, которая теперь становится роскошью — 44 070 рублей, причем во втором случае это «не какой-то там Pirelli», который еще дороже, а шины российского производства.

Ранее стало известно, кому из жителей ОРДО запрещен въезд в Россию.

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