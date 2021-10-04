В ОРДО наконец-то официально прокомментировали рекордные цены на картошку

Скоро должно все изменится

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Так называемые «власти» ДНР наконец-то отреагировали на ситуацию с картошкой в «республике». Отметим, что в ОРДО в этом сезоне картошка продается по рекордным ценам.

Представитель так называемого «мининформа ДНР» Алексей Акутин на своей странице в одной из социальных сетей признал, что в ОРДО действительно сейчас баснословные цены на картофель. По его словам, нет оптовых поставок, чем с радостью пользуются спекулянты. При этом он так и не назвал причину, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Однако, самая популярная версия из соцсетей о том, что всю картошку съел Пушилин или он же на этом наживается — самая идиотская», — написал Алексей Акутин.

Он добавил, что на «границе» с ОРДО стоят фуры, что картошка есть, но по неизвестной причине ее не могут завезти. Акутин пишет:

«Версию из соцсетей о каком-то заговоре можно смело отбросить. Если ее поддерживать — значит обвинить российскую или нашу таможню в коррупции. Это явный бред. Значит, все-таки существуют какие-то проблемы с документами. Иначе бы таможня дала добро. Следовательно, скоро все утрясется. Ну, а пока в соцсетях… Хайпуем, сегодня мы с тобой хайпуем», — написал Акутин.

Ранее мы сообщали, что «ЛДНР» готовят провокации на линии разграничения.