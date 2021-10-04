«Ставят больных в очередь»: в больницах ОРДЛО катастрофа с ковидными пациентами

У многих возникают ситуации, когда «скорая едет несколько часов»
На территории оккупированных территорий Донбасса на данный момент заполнены все стационарные места для зараженных пневмонией нового поколения. Об этом сообщают местные паблики со ссылкой на источники, передает УРА-Информ.
«Всего по факту необходимости ожидается дополнительно 300−400 мест, после чего перепрофилировать, в целом, будет нечего — необходимо лечить и множество людей с другими заболеваниями. Согласно поступающим данным Минздрав планирует закупить около 1400 концентраторов кислорода для обеспечения лечения „тяжелых“ пациентов у них дома при отсутствии мест в больницах», — пишет подконтрольный ОРДЛО паблик.
Ранее на оккупированных территориях проводилось много мероприятий, что и повлекло за собой резкий скачек новых зараженных.
«Минздрав ДНР прогнозировал такое развитие событий, и теперь требует ужесточения мер в части вечеринок и прочих массовых мероприятий. Сейчас власти не могут их полностью запретить из-за невозможности „договориться“ с бизнесменами и отдельными влиятельными лицами. Однако изменения в режиме повышенной готовности могут произойти», — добавляет ресурс.
Ранее сообщалось, что по состоянию на четвертое октября, на территории Украины было зафиксировано еще 4821 новый подтвержденный случай пневмонии нового поколения COVID-19. При этом, заболело 448 детей и 50 сотрудников медицины.