Общество

«Ставят больных в очередь»: в больницах ОРДЛО катастрофа с ковидными пациентами

У многих возникают ситуации, когда «скорая едет несколько часов»

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На территории оккупированных территорий Донбасса на данный момент заполнены все стационарные места для зараженных пневмонией нового поколения. Об этом сообщают местные паблики со ссылкой на источники, передает УРА-Информ.

«Всего по факту необходимости ожидается дополнительно 300−400 мест, после чего перепрофилировать, в целом, будет нечего — необходимо лечить и множество людей с другими заболеваниями. Согласно поступающим данным Минздрав планирует закупить около 1400 концентраторов кислорода для обеспечения лечения „тяжелых“ пациентов у них дома при отсутствии мест в больницах», — пишет подконтрольный ОРДЛО паблик.

Ранее на оккупированных территориях проводилось много мероприятий, что и повлекло за собой резкий скачек новых зараженных.

«Минздрав ДНР прогнозировал такое развитие событий, и теперь требует ужесточения мер в части вечеринок и прочих массовых мероприятий. Сейчас власти не могут их полностью запретить из-за невозможности „договориться“ с бизнесменами и отдельными влиятельными лицами. Однако изменения в режиме повышенной готовности могут произойти», — добавляет ресурс.

Ранее сообщалось, что по состоянию на четвертое октября, на территории Украины было зафиксировано еще 4821 новый подтвержденный случай пневмонии нового поколения COVID-19. При этом, заболело 448 детей и 50 сотрудников медицины. 

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