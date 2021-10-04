Общество

Стало известно о более важных и страшных вещах, которые происходят в так называемой «ДНР» чем подорожание картошки

Пока средства массовой информации и социальные сети обсуждают истерию, связанную с резким подорожанием корнеплода, в ОРДО есть проблемы намного важнее и серьёзнее.

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Об этой информации сообщил телеграмм-канал «Донбасский кейс»,  передает Ura-inform.

Так телеграмм-канал «Донбасский кейс» сообщил что в очереди фур, которые стоят на границе Российской Федерации и так называемой «ДНР» есть грузовики не только с продуктами. Ещё часами ожидают своей очереди те фуры, которые поставляют кислород, медицинское оборудование а также лекарственные средства.

А они сейчас крайне необходимы в самый разгар пандемии коронавируса. Ведь ситуация в так называемо «республике», как заявляют местные СМИ уже вышла из-под контроля и только ухудшается.

Так же медицинскими работниками отмечается более тяжёлое течение заболевания, которое наблюдается на данный момент, вызванный штаммом «дельта». Если ранее нужно было несколько недель чтобы заболевание развилось в полной мере, то сейчас буквально за три дня состояние может резко ухудшиться.

В связи с этим огромная нагрузка идёт на реанимационные отделения, где пациентам необходим кислород.

В связи с этим нехватка или недоступные цены на медикаменты, могут стать очень серьезней проблемой и вполне реальной, сообщает телеграмм-канал «Донбасский кейс».

Напомним ранее сообщалось, Вслед за подорожанием продуктов в так называемом «ОРДЛО» грядет повышение цен и на одежду.

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