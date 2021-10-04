Пандемия COVID: в Украине резко выросла смертность от пневмонии

С начала пандемии пневмонии нового типа в Украине заболело 2 460 010 жителей

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По состоянию на четвертое октября, на территории Украины было зафиксировано еще 4821 новый подтвержденный случай пневмонии нового поколения COVID-19. При этом, заболело 448 детей и 50 сотрудников медицины. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

При этом, за минувшие сутки были госпитализированы 2092 человек, скончалось 114 жителей страны, а выздоровели — 1116 человек.

Стоит отметить, что с начала пандемии пневмонии нового типа в Украине заболело 2 460 010 жителей, а выздоровели — 2 264 523 украинцев, в то время как скончалось 56 889 человек.

Известно, что за последние сутки на территории страны наибольшее количество подтвержденных случаев пневмонии нового поколения было зарегистрировано в Харьковской (592), Черновицкой (410), Днепропетровской (393), Житомирской (301) и Львовской (295) областях.

Ранее сообщалось, что президент биотехнологической компании BioNTech, которая вместе с фармацевтической компанией Pfizer производит вакцину Comirnata от COVID-19, заявил, что в следующем году «потребуется новая рецептура препарата».