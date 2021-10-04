От каких загрязнителей очищает воду фильтр?

Современные реалии заставляют бытовых потребителей доочищать воду.

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Использовать поступающий по водопроводу поток в питьевых целях не рекомендуется. В нем находится множество загрязнителей. В разных областях набор загрязнений может отличаться. Поэтому перед выбором очистительной установки важно проводить анализ. Это позволяет определить, от каких загрязнений нужно очищать воду.

Обязательно нужно купить фильтр для воды, если вы используете ее в питьевых целях. Для жидкости, которая используется для мытья посуды, принятия душа тоже рекомендуется использовать соответствующие очистители. Примеси могут не ощущаться на вкус, но при этом в состав могут входить достаточно опасные соединения.

Разновидности вредных примесей

В воде содержатся вредные и полезные компоненты. К последним относятся минералы, которые нужны человеку для правильных обменных процессов. Сбалансированность полезных компонентов позволяет сделать воду приятной на вкус. Но подобные минералы плохо усваиваются организмом. В основном необходимые для здоровья компоненты мы получаем из пищи. Поэтому минеральный состав влияет преимущественно только на вкус жидкости.

Но токсичные компоненты могут значительно влиять на самочувствие людей. Муниципальная водоочистка не имеет достаточно возможностей, чтобы обеспечить высокую безопасность воды. Поэтому перед употреблением жидкости ее нужно очищать от следующих загрязнителей:

Токсикологические (химические). В эту категорию входят органические и неорганические соединения. Это яды, которые могут оставаться незаметными для нас, пока концентрация не увеличится до определенного значения. К органическим соединениям относятся хлор, дихлорэтан, бензол, бензапирен, пестициды и другое. Неорганические токсикологические вещества – это алюминий, медь, бор, бром, мышьяк, ртуть, свинец, цианиды и другое.

Радиологические. Это радиоактивные изотопы металлов, полоний, радон и т. д.

Микробиологические. Это возбудители инфекций, вирусы, бактерии. В эту категорию также входят гельминты и простейшие.

Органолептические. Это загрязнения, которые заметны человеку. Например, это может быть неприятный запах или мутность.

Самыми опасными для человека являются токсикологические, радиологические и микробиологические загрязнения.

Соли жесткости

Важно также контролировать уровень жесткости воды. Это не токсикологический показатель, но он влияет на возможность технического использования. Если в жидкости содержится много солей жесткости, на поверхностях чайника, нагревательных приборов, кафеле и т. д. остается осадок. Это значительно сокращает срок эксплуатации техники и отделки.

Соли жесткости относятся к органолептическим загрязнениям. Они не опасны для здоровья человека. Но высокая жесткость делает воду мутной, а вкус менее приятным. Поэтому даже менее опасные загрязнения обязательно убирают из потока соответствующими фильтрами.