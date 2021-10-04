Общество

Новые мутации COVID-19 — в 2022 году может потребоваться новая вакцина

Угур Сахин рассказал о ситуации

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Президент биотехнологической компании BioNTech, которая вместе с фармацевтической компанией Pfizer производит вакцину Comirnata от COVID-19, заявил, что в следующем году «потребуется новая рецептура препарата».

По его мнению, «новые варианты смогут обойти иммунную систему» ​​и появятся в середине 2022 года, пишет УРА-Информ.

Президент немецкой компании BioNTech, которая совместно с американским фармацевтическим концерном Pfizer разработала первую вакцину против COVID-19, заявил, что необходимо будет создать новую формулу, которая эффективно защитит от новых мутаций болезни.

Угур Сахин сообщил, что нынешние варианты COVID-19 недостаточно отличаются от первичной мутации, чтобы угрожать проводимым кампаниям вакцинации.

Однако он отметил, что новые варианты смогут обойти иммунную систему, и оценил их появление в середине 2022 года.

— В этом году новая вакцина совершенно не нужна, но к середине следующего года ситуация может кардинально измениться. «Это эволюция, которая только начинается», — предупредил Шахин.

В сентябре BioNTech и Pfizer представили регулирующим органам США предварительные данные об использовании вакцины у детей в возрасте от пяти до 11 лет.

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