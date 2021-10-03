Вслед за подорожанием продуктов в так называемом «ОРДЛО» грядет повышение цен и на одежду

Местным жителям, проживающим на неподконтрольных территориях Украины дают совет делать закупку одежды сейчас. Так как по прогнозам, которыми поделились торговые работники ожидается большое повышение стоимости на данные товары.
Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.
Так же об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Одна жительница Макеевки поделилась информацией, которую ей поведали продавцы вещей с Красного рынка. Они утверждают, что закупаться необходимо сейчас, пока цена приемлемая, а в дальнейшем она может стать недоступной.
«Сегодня на рынке работники торговли так прямо и говорят-покупайте пока стоимость такая. Вот съездим за новым товаром и цена разу станет выше. Вы поймите там таможне дай, налоги дерут, место заплати, и за всё стали требовать больше. Что делать, если так называемая «власть» нас обкрадывает, то мы в свою очередь вас»,-сказала женщина.
Напомним, ранее сообщалось, В ОБСЕ обеспокоены наращиванием боевой военной техники боевиками НВФ , которую они стянули к линии разграничения.