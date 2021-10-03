Вслед за подорожанием продуктов в так называемом «ОРДЛО» грядет повышение цен и на одежду

Местным жителям, проживающим на неподконтрольных территориях Украины дают совет делать закупку одежды сейчас. Так как по прогнозам, которыми поделились торговые работники ожидается большое повышение стоимости на данные товары.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Так же об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Одна жительница Макеевки поделилась информацией, которую ей поведали продавцы вещей с Красного рынка. Они утверждают, что закупаться необходимо сейчас, пока цена приемлемая, а в дальнейшем она может стать недоступной.

«Сегодня на рынке работники торговли так прямо и говорят-покупайте пока стоимость такая. Вот съездим за новым товаром и цена разу станет выше. Вы поймите там таможне дай, налоги дерут, место заплати, и за всё стали требовать больше. Что делать, если так называемая «власть» нас обкрадывает, то мы в свою очередь вас»,-сказала женщина.

Напомним, ранее сообщалось, В ОБСЕ обеспокоены наращиванием боевой военной техники боевиками НВФ , которую они стянули к линии разграничения.