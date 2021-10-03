В «ДНР» обещают открыть КПВВ «Еленовка» для пропуска людей: когда это произойдет

КПВВ откроют в понедельник

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Стало известно, когда так называемая «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для пропуска людей в одну и вторую сторону. Стали известны некоторые подробности.

Так в ОРДО сообщили, что КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд в понедельник, четвертого октября, с 09.00 до 16.30, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Отмечается, что для того, чтобы покинуть ОРДО необходимо иметь регистрацию на территории Украины. В тоже время для въезда в ОРДО, неподконтрольную Украине территорию Донецкой области, необходимо иметь разрешение так называемого межведомственного оперативного «штаба».

Также известно, что при въезде в ОРДО, гражданам придется заполнить так называемый «бланк-согласие» на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Место этого можно пройти платное обследование при прохождении КПВВ — экспресс тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее мы сообщали, что тысячи жителей ОРЛО остались без света и питьевой воды.