Общество

В «ДНР» обещают открыть КПВВ «Еленовка» для пропуска людей: когда это произойдет

КПВВ откроют в понедельник

Время чтения: 41 Секунд

Стало известно, когда так называемая «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для пропуска людей в одну и вторую сторону. Стали известны некоторые подробности.

Так в ОРДО сообщили, что КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд в понедельник, четвертого октября, с 09.00 до 16.30, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Отмечается, что для того, чтобы покинуть ОРДО необходимо иметь регистрацию на территории Украины. В тоже время для въезда в ОРДО, неподконтрольную Украине территорию Донецкой области, необходимо иметь разрешение так называемого межведомственного оперативного «штаба».

Также известно, что при въезде в ОРДО, гражданам придется заполнить так называемый «бланк-согласие» на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Место этого можно пройти платное обследование при прохождении КПВВ — экспресс тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее мы сообщали, что тысячи жителей ОРЛО остались без света и питьевой воды.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Тысячи жителей ОРЛО остались без света и питьевой воды: стала известна причина

Все из-за поломки трансформатора

Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 октября: что нужно знать в этот день

Этот день нужно провести с пользой. Не тратьте время в пустую, избегайте пустых разговоров.

Цены на продукты в ОРДО бьют все рекорды

Цена на картошку не падает

Куда смотрит наше «правительство» цены сумасшедшие: что требуют жители ОРДО от «властей»

В так называемой «ДНР» цены на продукты уже называют просто «космическими»

В Украину надвигаются заморозки: где будет холоднее всего

Уже в первых числах октября ожидаютсяв Украине заморозки и на грунте и в воздухе.Такую информацию предоставил официальный сайт Гидрометцентра

Так называемый «Мэр» Донецка сообщил жителям важную новость

Как недавно сообщалось так называемыми «властями» ОРДО о принятии решения о запуске отопительного периода в лечебные учреждения «республики» а также в домах обычных граждан в течении нескольких дней.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap