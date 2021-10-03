Тысячи жителей ОРЛО остались без света и питьевой воды: стала известна причина

Все из-за поломки трансформатора

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Тысячи жителей ОРЛО остались без света и питьевой воды, сегодня, третьего октября. Стали известна причина происшедшего.

Так называемое «МЧС ЛНР» сообщило, произошла поломка трансформатора тока питающего скважины Краснолиманского и Ящиковского водозабора и подстанции Ирригационная — прекращена подача воды с Краснолиманской н/ст 2п. и Славяносербской н/ст 2п, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Таким образом, сокращена поставка воды в следущие населенные пункты: г. Стаханов — 30%, г. Кировск — 30%; г. Перевальск — 40%, г. Брянка — 40%, г. Алчевск — 40%, г. Красный Луч — 40%, г. Антрацит — 40%; г. Артемовск — 50%, Славяносербский район — 70%, г. Зоринск — 100%.

В тоже время а Славяносербском районе из-за аварийного отключения, без электроснабжения остались — п. Славяносербск, с. Красный Лиман, с. Смелое, с Знаменка, с. Пришиб, с. Степное, с. Долгое, с. Желтое, с. Крутая Гора (всего 5054 абонента). В в Кировском районе без электроснабжения остались 200 абонентов в с. Весняное.

На данный момент неизвестно, когда жители ОРЛО снова смогут получать питьевую воду и им включать электричество.

Ранее мы сообщали, что так называемый «Мэр» Донецка сообщил жителям важную новость.