Общество

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную победу своей команды в 2021 году

Вчера, на съезде фракции «Слуга нарда» в Трускавце президентом Украины было заявлено, о том что у Украины нет времени рассчитывать на вступление в Европейский Союз.

Время чтения: 43 Секунд

Об этой информации сообщил «Пресс-служба президента», передает Ura-inform.

Президент сказал о необходимости укрепления дипломатами Украины направления в международной политике.

Так же Зеленским была озвучена главная победа 2021 года. С его слов, это то что Офисом Президента и Министерством Иностранных дел была проделана большая работа для международной субъектности страны. Но и этого не достаточно, считает Глава государства.

«Почему недостаточно? В нашем распоряжении мало времени для того чтобы нас приняли в Евросоюз. Давайте ещё ждать 5 лет. Ведь у нас идёт война»,- отметил Зеленский.

По мнению, президента, он не собирается жаловаться , так как считает что Украина достаточно мощная страна.

«Наша сегодняшняя политика государства «наглая». Но я считаю, если у нас не будет сильной международной политики и такой «наглости» никто не заметит продвижение Украины вперёд»,-считает Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, Погребинский предрёк изменения в украинской политике: эксперт объяснил что хочет внедрить Запад в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
17 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
50 %
Удивлён
Удивлён
33 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

На разграничительной линии полноценный пропуск осуществляется только в одном из семи открытых КПВВ

Согласно решения командующего ООС Александром Павлюком все КПВВ будут работать через линии разграничения по графику с 08.00-16.00.

Несколько районов Донецка будут без света: кто останется без электричества

Без света останутся жители Петровского и Пролетарского районов

Первые парламентские выборы прошли в Катаре

Совет впервые будет выполнять законодательные функции

В «ДНР» обещают открыть КПВВ «Еленовка» для пропуска людей: когда это произойдет

КПВВ откроют в понедельник

Тысячи жителей ОРЛО остались без света и питьевой воды: стала известна причина

Все из-за поломки трансформатора

Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 октября: что нужно знать в этот день

Этот день нужно провести с пользой. Не тратьте время в пустую, избегайте пустых разговоров.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap