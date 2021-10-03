Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную победу своей команды в 2021 году

Вчера, на съезде фракции «Слуга нарда» в Трускавце президентом Украины было заявлено, о том что у Украины нет времени рассчитывать на вступление в Европейский Союз.

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Об этой информации сообщил «Пресс-служба президента», передает Ura-inform.

Президент сказал о необходимости укрепления дипломатами Украины направления в международной политике.

Так же Зеленским была озвучена главная победа 2021 года. С его слов, это то что Офисом Президента и Министерством Иностранных дел была проделана большая работа для международной субъектности страны. Но и этого не достаточно, считает Глава государства.

«Почему недостаточно? В нашем распоряжении мало времени для того чтобы нас приняли в Евросоюз. Давайте ещё ждать 5 лет. Ведь у нас идёт война»,- отметил Зеленский.

По мнению, президента, он не собирается жаловаться , так как считает что Украина достаточно мощная страна.

«Наша сегодняшняя политика государства «наглая». Но я считаю, если у нас не будет сильной международной политики и такой «наглости» никто не заметит продвижение Украины вперёд»,-считает Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, Погребинский предрёк изменения в украинской политике: эксперт объяснил что хочет внедрить Запад в Украине.