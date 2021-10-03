Общество

Открылись детали попытки срыва показа расследования о Зеленском «Офшор 95»

В «Малой опере» должна была состояться трансляция расследований о тайне бизнеса украинского президента Владимира Зеленского, связанного с офшорами и касательно «грязных « финансов Игоря Коломойского (Слідство.Інфо).

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 Об этой информации сообщил Pravda, передает Ura-inform.

Но показ был сорван из-за позвонившего в КМДА  якобы сотрудника СБУ с угрозой что будут проблемы.

Показ расследования должны были начинать показывать вечером, а ещё в дневное время , журналистке Анне Бабинец была дана информация от руководителя «Малой оперы» Алексея Прасола что показ отменён.

Он объяснял это тем, что они вообще отказались от показа, то отсутствием света и начавшимся ремонтом. Но журналистами было выявлено что это всё не соответствует действительности. Всё было в порядке в «Малой опере» в Киеве.

Сейчас Слідство.Інфо занимается поиском площадки , где можно будет показывать «Офшор 95».

Примечательно, что чиновники Киева подтверждают что показ будет в Малой опере в назначенное время .

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