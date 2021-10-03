На разграничительной линии полноценный пропуск осуществляется только в одном из семи открытых КПВВ

Согласно решения командующего ООС Александром Павлюком все КПВВ будут работать через линии разграничения по графику с 08.00-16.00.

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Об этой информации сообщил «Государственная пограничная служба«, передает Ura-inform.

Но оккупантами часто бывают заблокированы дорожные коридоры, по которым свободно перемещались граждане.

Так, напротив пропускного пункта «Новотроицкое» оккупанты пропускали только отдельных граждан два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

На данный момент из 7 КППВ, которые открыты, пропускают только в «Станице Луганской». По аналогии с прошлым периодом интенсивность потока пассажиров стала меньше на 16%.

Во время проведения контрольных мероприятий пограничникам было обнаружено четырёх человек, направлявшихся на контролируемую территорию по документам, их которых часть была поддельной.

Такие нарушения сразу направляются в Национальную полицию с целью обнаружения уголовных преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, Так называемый «Мэр» Донецка сообщил жителям важную новость.