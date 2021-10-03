Цена на картошку не падает

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В ОРО продолжают стремительно расти цены на различные продукты. При этом, некоторые из них показывают просто рекордные показатели.

Так, например, картошка продолжает бить рекорды – средняя цена за кг уже 63 рубля, и дешеветь корнеплод в ближайшее время явно не будет. Судя по всему, 2021-й войдет в историю как первый в жизни «ДНР» год, когда люди не будут делать запасы овощей на зиму. Потому что с такими ценами это многим просто не по карману, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Источник отмечает, что 99,1% россиян не получают норму овощей, рекомендованную для сбалансированного полноценного питания, а ведь именно к Росси стремится так называемая «республика». При этом, 100% россиян недополучают именно картошки.

«100% населения недоедает до нормы картофеля и молочных продуктов, а также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% — фруктов, 83,1% — растительного масла», — говорится в докладе Роскомнадзора.

Ранее мы сообщали, что так называемый «Мэр» Донецка сообщил жителям важную новость.