«Отсюда взлет цен!»: в ОРДЛО рассказали о виновниках роста цен на продукты

Фуры с товаом начали специально задерживать на «таможне»

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В повышении стоимости продуктов питания на территории оккупированных территорий Донбасса виновата «народная власть республик». Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает УРА-Информ.

В ОРДЛО на «таможне», как уточнили местные предприниматели, с фуры начали брать налог минимум в 60 000 рублей. Именно это, по мнению местного населения и послужило оводом для взлета цен.

«Поэтому власть и молчит, потому, что радостно чавкает, ведь никто им более не указ, делай, что хочешь, от народа в „народной“ ничего не зависит. Такая же ситуация и с курятиной. Налог на ввоз курицы на таможне поставили бешеный, чтобы наши птицефабрики были вне конкуренции, могли задрать цены как можно выше, чтобы власть имущие озолотились на откатах как можно больше, отсюда и рост цен на курицу», — пишет житель ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что жители оккупированных территорий Донбасса начали возить из РФ одежду, технику, и продукты питания, так как на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса наблюдается резкое поднятие цен на все виды товаров.