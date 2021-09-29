Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 сентября 2021

Это день подойдёт для создания уютной атмосферы, а также нужно окружить себя заботой.

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Об этой информации сообщил Korrespondent, передает Ura-inform.

Овен.

Вас ожидает благоприятный день для романтики и улучшения личной жизни. Все решения, касающиеся важных задач лучше перенести на другую дату. Астрологи дают совет: уделяйте побольше внимания здоровью, возможно сегодня получить травму или заболеть.

Телец.

В целом, день благоприятный для разрешения всех дел, шопинга. Совет от астролога-сходить на встречу с любимым человеком.

Близнецы.

Перед вами откроются новые возможности. Звёзды дают совет перед принятием важных решений полагаться только здравый смысл. И при этом помощь от близких и родных вам очень нужна. Не отказывайтесь от неё.

Рак.

Возможны неожиданные препятствия в разрешении тех дел, которые вы планировали, из-за этого у вас испортится настроение. Не исключаются так же разногласия с родными и друзьями. Не одалживайте сегодня никому средств.

Лев.

Вам звёзды советуют воздерживаться от активности на рабочем месте, а также отложить перемены в личной жизни на другие даты. Важные решения и лучше перенести. День более благоприятен для шопинга и сбора важной информации.

Дева.

Сегодня прислушивайтесь к вашей интуиции, она у вас обострится. День хорош, чтобы встретиться со знакомыми или купить что-то серьёзное для домашнего уюта.

Вы обаятельны и сможет наладить обстановку спокойного доверия.

Весы .

Сегодня ваш день для общения, поездки, торговли. Дабы установилась отношения с окружающими на доверительном уровне, нужно проявлять внимание и участие.

Во вторую половину дня вы получите неожиданную новость или проблему, которая связана с теми обещаниями, которые ещё не выполнены.

Скорпион.

Вы сегодня решительный и полон оригинальных идей. Принимая решения в деловых личных вопросах сохраните спокойствие, хоть будут и трудности.

Возможно получение финансовых поступлений и подарков.

Стрелец.

Для вас астрологи отметили хороший день, возможно откроются новые возможности и перспективы. Полезно посвятить день самообучению с самопознанием. Принимайте помощь друзей и влиятельных лиц, так как они смогут вам помочь в карьерном росте или финансовой доходности.

Козерог. Сегодня проявите великодушие в общении с любимыми. Не нужно выяснять отношения с противоположным полом и предвзято к ним относиться. С осторожностью относитесь к новым знакомствам, они могут сыграть негативную роль в вашей жизни.

Водолей.

Ваш день будет состоять из возможностей и общения. Оп принесёт окончание важного дела, а также предвещает гармонию в супружеских отношениях.

Рыбы.

У вас может появиться неожиданное встреча и вы будете продуктивны на работе в работе. День благоприятен для интеллектуальных занятий и творчества. Слушайте вашу интуицию и будьте готовы к небольшим неприятностям.

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