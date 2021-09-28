Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака от Павла Глобы

Сегодня всем знакам зодиака астролог Павел Глоба советует больше уделить время общению. Так как благодаря общительности и дружелюбию может выпасть шанс достичь намеченной цели

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Об этой информации сообщил Slovofraza, передает Ura-inform.

Овен.

Сегодня вас ожидают романтичные отношения с вашим любимым человеком. Не рассказывайте никому о счастливых моментах вашей жизни.

Телец

Во вторник лучше заняться саморазвитием и приобрести новые знания. Самое время заняться самообразованием.

Близнецы

Вам астролог советует не засиживаться дома. После окончания работы соберитесь с друзьями на прогулку.

Рак.

Звёзды подсказывают вам что нужно привести в порядок ваши цели и желания. Проанализировав свою жизнь и построив планы на ближайшее будущее, вы сможете посмотреть по-другому на то, чем вы сейчас занимаетесь.

Лев.

Этот день посвятите учёбе. Ваш секрет успеха в решительности и уверенности.

Дева.

У вас возможны изменения в жизни, астролог советует не бояться их, так как они пойдут только вам на пользу. Идите смело вперёд, успех ждёт вас.

Весы.

Сегодня удачный день для командировок. Возможны новые знакомства, которые поспособствуют продвижению по карьерной лестнице.

Скорпион.

Не беспокойтесь по пустякам. Отпустите ситуацию и спокойнее ко всему относитесь.

Стрелец.

Вам советует астролог провести активно день, дабы вы успели сделать всё, что запланировали. Возможно завершение дня романтическим приключением.

Козерог.

Займитесь домашними делами, которые вы откладывали «на потом». Все ваши начатые дела сегодня завершатся успехом.

Водолей.

Сегодня не советуют планировать ничего серьёзного в первую половину дня. Сегодня займитесь незначительными делами, а все важные перенесите на иной день.

Рыбы.

День будет непростым. В первой половине дня вы посетите доктора, а во второй может произойти конфликт с родственниками. Так же ожидает много дел на работе.



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