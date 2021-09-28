Общество Спорт

Ахметов разоткровенничался о большом горе для него

Ахметов признался, что не хотел бы владеть никаким клубом, кроме «Шахтера»

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Украинский олигарх, а также владелец известного футбольного клуба «Шахтера» Ринат Ахметов заявил о большой любви к оккупированному украинскому Донецку. Также он выразил надежду на скорейшее возвращение команды на стадион «Донбасс Арена». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на La Republica.

Ахметов подчеркнул, что не хотел бы быть владельцев никакого другого клубом, кроме «Шахтера».

«Горд тем, что уже 25 лет я президент „Шахтера“. Я люблю свой клуб и свой город Донецк. Я служу клубу уже 25 лет. Хочу служить ему и в дальнейшем. Не играть на родном стадионе на протяжении стольких лет — это большое горе. Я не знаю, когда мы сможем вернуться, но надеюсь, что это случится поскорее», — добавил бизнесмен.

Ранее сообщалось, что украинский олигарх и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов поздравил свой клуб с 85-летием. Олигарх заявил, что в оккупированном украинском Донецке на родном стадионе команды «Донбасс Арена» в будущем снова прозвучит гимн Лиги чемпионов. Также он подчеркнул, что футбольный клуб завоюет на его поле новые трофеи. 

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