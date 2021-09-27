Общество

Донбасс уже мертв, эту территорию мы не узнаем — Цимбалюк

Украинский журналист о реалиях Донбасса

Время чтения: 48 Секунд

Обычные украинцы фактически не узнают Донбасс, так как за годы оккупации Россия превратила его в «мертвую территорию». Такое заявление сделал журналист, корреспондент информационного агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

Он рассказал, что Донбасс за более семь лет оккупации изменился до неузнаваемости. Журналист отметил, что Россия разграбила некогда процветающий регион. Цимбалюк называет Донбасс «мертвой территорией», где царит бедность и комендантский час, пишет УРА-Информ со ссылкой на «Politeka-Online».

«Эта территория она мертва. Когда туда вернется Украина, то мы Донбасс, конечно, не узнаем. Помните историю, когда россияне вернули три наших корабля, после того, как захватили их. На одном из катеров не хватало унитаза – они его украли. Так, что то, что будет на Донбассе – там будет стырено все. Все, что можно унести, вырезать, затопить, уничтожить – они все это сделают», — сказал журналист.

Он добавил, что те, кто имеет возможность, уже покинули ОРДЛО или планирует это сделать в ближайшем будущем.

Ранее в ОРДЛО рассказали, как РФ может показать, что ей не безразлична судьба Донбасса.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 1
В,

Последние статьи

Патриотами Беларуси с беспилотников была атакована база ОМОН нелегитимного Лукашенко

Партизаны из Беларуси атаковали базу ОМОН.

В ОРДО к пожилым практически не едут скорые: и так не спасут

Ситуация продолжает ухудшаться

Помогают ли маски от коронавируса — Комаровский дал ответ

Известный врач развеял несколько мифов

Цены снова пошли вверх — жители ОРДО заметили новые ценники

Очень сильно подорожала куриная продукция

В больницу попадают семьями — врач о Дельте

Ярослав Чайковский о ситуации

Удалённо идентифицироваться смогут не все пенсионеры: названо обязательное условие

Согласно нового постановления Кабмина Украины, теперь есть возможность удалённой идентификации граждан без необходимости очного посещения Ощадбанка

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap