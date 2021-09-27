Донбасс уже мертв, эту территорию мы не узнаем — Цимбалюк

Украинский журналист о реалиях Донбасса

Время чтения: 48 Секунд

Обычные украинцы фактически не узнают Донбасс, так как за годы оккупации Россия превратила его в «мертвую территорию». Такое заявление сделал журналист, корреспондент информационного агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

Он рассказал, что Донбасс за более семь лет оккупации изменился до неузнаваемости. Журналист отметил, что Россия разграбила некогда процветающий регион. Цимбалюк называет Донбасс «мертвой территорией», где царит бедность и комендантский час, пишет УРА-Информ со ссылкой на «Politeka-Online».

«Эта территория она мертва. Когда туда вернется Украина, то мы Донбасс, конечно, не узнаем. Помните историю, когда россияне вернули три наших корабля, после того, как захватили их. На одном из катеров не хватало унитаза – они его украли. Так, что то, что будет на Донбассе – там будет стырено все. Все, что можно унести, вырезать, затопить, уничтожить – они все это сделают», — сказал журналист.

Он добавил, что те, кто имеет возможность, уже покинули ОРДЛО или планирует это сделать в ближайшем будущем.

Ранее в ОРДЛО рассказали, как РФ может показать, что ей не безразлична судьба Донбасса.