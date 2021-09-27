Цены снова пошли вверх — жители ОРДО заметили новые ценники

Очень сильно подорожала куриная продукция

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В ОРДО продолжает расти цена на различные продукты. Практически каждый день местные жители замечают новые цены на циниках в различных магазинах.

Местные жители в социальных сетях пишут о том, что на неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области резко подорожала куриная продукция, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Жители Макеевки были шокированы ценами с прилавка с куриной продукцией. Так, например, филе стоит уже 345 рублей за килограмм. При этом, местные жители отмечают, что даже в Москве цена на этот вид продукции ниже.

«Филе в Донецке уже 345! В Москве по 250−270. В Сочи 260!», — пишут местные жители.

Местные жители добавляют, что голень курицы продается по 195, а обычные окорочка по 255 руб.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на ситуацию в больницах. В Донецке и других городах фактически критическая ситуация с коронавирусной инфекцией.