В Украине отчитались о работе КПВВ на Донбассе

Полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской»

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Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск на границе с оккупированными территориями восточной Украины осуществляется только в «Станице Луганской». Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, передает УРА-Информ.

«За неделю пассажиропоток в нем уменьшился на 6%. Всего через этот дорожный коридор в сторону Луганска прошло 9562 человека, а на контролируемую Украиной территорию — 8799 человек», — сказано в сообщении ведомства.

Также там уточнили, что КПВВ «Новотроицкое» со стороны Донецка работало лишь в понедельник. При этом, линию разграничения в пункте пропуска граждан пересекли 388 человек, а также 76 транспортных средств в сторону оккупированной территории восточной Украины. Также сообщается, что 317 человек и 45 авто проехали на подконтрольную правительству часть Украины.

Ранее сообщалось, что «депутат ДНР» Владислав Бердичевский рассказал подробно об изменении режима работы «границ» ОРДО с Украиной.