Эта задача не требует огромных усилий

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Так называемый «социолог» из ОРДЛО Евгений Копатько заявил, что России может показать оккупированному украинскому Донбассу, что ей не безразлична судьба жителей ОРДЛО. Он указал, как она должна показать свое небезразличие, что может сделать для блага дончан. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление «социолога».

«Наведите порядок на границе с Россией, и Донбасс скажет «спасибо» — считает он.

Также он сообщил, что огромное количество жителей оккупированных территорий сказали бы за это «спасибо» сотрудникам пограничной службы с обеих сторон.

«И эта задача не требует огромных усилий и каких-то невероятных политических решений. Это стало бы показателем, что Донбасс небезразличен России», — подчеркнул Копатько.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему Россия никогда не будет просить отмены санкций.