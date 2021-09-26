Такое впервые в истории Украины –журналист сказал, кого уничтожила армия

Первый раз за всю историю независимой Украины десантники из Америки и Украины провели совместное десантирование. Об этом поведал в своём телеграмм-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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Об этой информации сообщил Телеграмм канал Андрея Цаплиенко, передает Ura-inform.

В Десантно-штурмовую группу кроме украинских и американских вошли также польские десантники. Учения проходят на крупном Яворовском полигоне. Прыжки военные десантники осуществляли с самолётов американского производства С-130.

Видео такого масштабного по своим параметрам учения опубликовал Цаплиенко в телеграмм-канале. Это впечатляющее видео, на котором видно как группа десантников по два человека прыгают из летящего самолёта , приземляясь на землю после прыжка с парашютом. Далее, перед ними стоит задача-уничтожить боевиков.

При этом они полностью справились со свой задачей, обезвредив всю территорию. И хоть противник и условный, но все понимают о каких боевиках говорится.

Напомним ранее сообщалось, Человечество находится недопустимо близко к ядерному уничтожению: Генсек ООН.