Общество

Помереть от болячки еще никогда не было так легко — жители ОРДО жалуются на ситуацию в больницах

Ситуация ухудшается

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Жители ОРДО продолжат рассказывать о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Они отмечают, что ситуация в больницах фактически критическая.

Местные жители отмечают, что ночью вызвать скорою помощь фактически нереально. При этом очередь в больницах очень большие, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Сами вывезли больную в больницу № 3,простояли в очереди для оформления задыхающейся нашей родственницы в отделение всю ночь, перед нами были 14 скорых с пациентами внутри!» – заявил один из местных жителей.

Он добавил, что родственница попала в больницу только утром, но похвалил врачей за качетсвенную работу.

Местные жители отмечают, что эта больница только начала принимать больных на коронавирус, но туда свозят людей даже с других регионов. При этом отмечается, что ситуация действительно критическая.

«Пусть лучше нагнетают, больных реально много, а у больниц нет ресурсов всех содержать. Помереть от болячки еще никогда не было так легко», — сказал один из местных жителей.

Ранее мы сообщали, что  жителям ОРДЛО отменили выдачу важного документа.

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