Пандемия COVID-19: количество заболевших в Украине сократилось вдвое

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области

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По состоянию на 26 сентября на территории Украины было зафиксировано еще 4647 новых случаев пневмонии COVID-19. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Известно, что заболели 448 детей и 57 сотрудников медицины.

Помимо этого, за прошедшие сутки 2325 человек были доставлены в медучреждения, скончалось — 69 граждан страны, а выздоровели — 983 человека.

За последние сутки было проведено 50 021 тестирований.

Стоит отметить, что за последние сутки на территории страны наибольшее количество подтвержденных случаев пневмонии нового типа было зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусной инфекцией в «ДНР» продолжает ухудшаться. Так в Донецке, который временно неподконтролен Украине, можно уже увидеть печальную картину.