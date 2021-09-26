Общество

Надежда Савченко «подалась в ислам»? – фото в парандже обсуждают в сети(фото)

Бывшим политиком Надеждой Савченко на свой странице в Фейсбук были опубликованы свои фото в парандже, сделанные в мечети в Турции.

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Об этой информации сообщило Facebook, передает Ura-inform.

На своей странице он поделилась своими рассуждениями о исламе, выделяя преимущества в сравнении с другими религиями мира. А также в сопровождении к своему посту выложила десять фото в парандже внутри мечети и на улице на её фоне.Также показаны фотографии Корана и книжные издания президента Турции Реджеп Эрдогана.

«В современном мире ислам воспринимается как религия угнетения и ущемления прав людей, особо это касается представительниц женского пола. Но малое количество тех, кто видит что ислам-это религия свободы»,- сказала Савченко.

С её слов, такие государства, где большая часть населения исповедует единую религию на самом деле очень крепки.

Но подалась ли Савченко в Ислам или нет, она умолчала. Данные фото вызвали неоднозначные реакции у её подписчиков.


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