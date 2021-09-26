Гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака от астролога Василисы Володиной

Составленный астрологом гороскоп посоветует, что лучше сделать в октябре, а также как провести время в данный период. Хороший период наступает для тех, кто является представителем воздушной стихии.

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Овен.

Для вас следующий месяц будет сложным, так как предстоит решить много вопросов на работе. Нужно окончить все начатые дела и позаботиться о своём здоровье. Как только решите все вопросы а мысли приведёте в порядок, успех сразу же придёт к вам.

Телец

Астрологи советуют прежде чем что-то сказать, обязательно подумать. Окружающие могут обидеться на непродуманную шутку. Совет астролога — сосредоточится на заработке финансовых средств, так как вам в ближайшем будущем нужна будет крупная сумма денег.

Близнецы

Астролог советует отвлечь себя от скучных дел. Если принимаете важные решения, то слушайте свою интуицию и не ищите сложные пути. Трудностей можно ожидать, если вы их сами устроите. Если нет, всё пойдёт спокойно и размеренно.

Рак.

Для вас наступает удачное время. За какое дело вы не возьметесь, везде вас ждёт успех. Ставьте цели и достигайте их. Фортуна на вашей стороне.

Лев.

Вас ожидают противоречия, которые сильно повлияют на ваш внутренний мир. Будут ситуации, которые потребуют определённых способов решения, не отвечающих вашим жизненным принципам. Приспосабливайтесь к новым условиям.

Дева.

У вас наладятся отношения в личной жизни. Те, кто одинок смогут найти свою вторую половину. У семейных Дев улучшатся взаимопонимание с партнёром.

Весы.

Вы будете полны оптимизма и даже сможете им зарядить всех вокруг. Дабы избежать неудач, которые могут возникнуть, ставьте пред собой те цели, которые вы в силах достичь.

Скорпион.

Этот месяц для вас ожидается чересчур эмоциональным. У вас проявится влечение к творческой деятельности и самовыражению. Не рассказывайте о своих планах окружающим, тогда они обязательно сбудутся.

Стрелец.

Месяц не предвещает удачи в плане решения деловых вопросов. Ваше продвижение по карьерной лестнице будет зависеть от того, насколько велико будет ваше стремление достичь поставленных целей.

Козерог.

Василиса даёт совет в октябре сосредоточиться на рабочих вопросах. Как только решите все сложные задачи, сможете достичь спокойной и душевной гармонии. Удача будет сопутствовать тем, кто справился со своими колебаниями и страхами.

Водолей.

Научитесь правильно расставлять приоритеты. Вашей энергии может хватить или на работу, или на семью. Астролог рекомендует составить план и постараться придерживаться его. В следующем месяце вас ожидает судьбоносная встреча.

Рыбы.

Вас ждут перемены, затрагивающие все сферы деятельности. Если вы целеустремлены, то добьётесь успеха, за какое бы дело не взялись.

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