Общество

Будут ли немцы «скучать за Меркель»: в Германии провели опрос

Спустя шестнадцать лет руководства страной, немецкий канцлер ФРГ Ангела Меркель , после выборов и формированием новой коалиции, уйдёт на пенсию.

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Об этой информации сообщил Unn , передает Ura-inform.

Институт изучения общественного мнения Civey опубликовал данные опроса немецких жителей на вопрос: «Будут ли они скучать по канцлеру после того как она сложит свои полномочия».

Были опрошены на протяжении  нескольких дней  5007 немецких граждан. С опубликованного опроса стало известно, что большинство граждан Германии не будут скучать за Меркель.

Данные исследования показали что 52% немецкого населения сказали что не будут скучать по канцлеру, ещё 38% отметили что они будут скучать по канцлеру, десять процентов опрошенных затруднялись с ответом на поставленный вопрос.

Сегодня, двадцать шестого сентября, Германия изберет новый Бундестаг, а вместе с ним и следующего главу правительства. Результат до конца выборов тяжело предугадать. Ведь большого разрыва между конкурентами нет.

Напомним ранее сообщалось, Байден поставил Путина на счетчик, дав ему срок от 6 до 12 месяцев — Климкин

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