Общество

Пандемия COVID-19: в Минздраве сообщили о резком скачке заражений в Украине

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области

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В Украинском Минздраве заявили о резком росте новых заболеваний пневмонией нового поколения в стране. За минувшие сутки в Украине было подтверждено еще 8 267 новых случаев болезни. Среди них зафиксировали 715 случаев среди детей, и 157 случаев среди медицинских работников. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Минздрава.

Стоит отметить, что за последние сутки было госпитализировано 2 035 украинцев, скончались 133 граждан страны, а выздоровели — 2 821 человек.

При этом, за прошедший день на пневмонию нового типа было протестировано: 39 360 человек методом ПЦР, 10 699 человек методом ИФА и 29 020 человек экспресс-тестами на антиген.

Известно, что за последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового типа было зарегистрировано в Харьковской (929), Днепропетровской (751), Львовской (677), Запорожской (556) и Донецкой (503) областях.

Ранее сообщалось, что граждане Украины могут присоединиться к исследованиям медицинских препаратов против коронавирусной инфекции нового поколения, которые сейчас проходят во всем мире. Такие испытания помогут ученым определить эффективность препаратов, которые используются при лечении пневмонии коронавирусной инфекции нового типа. 

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