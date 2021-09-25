Общество

ООН опубликовала финальный отчет о ситуации в Украине и Донбассе

Представители ООН проанализировали данные за последнее полугодие с аналогичным периодом предыдущего периода.

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Об этой информации сообщило «Отчёт ООН»,  передает Ura-inform.

В опубликованном отчёте по Донбассу данные не утешительные. В нём указывается  о значительном увеличении нарушений соблюдении «тишины» на Донбассе, а также о большом росте жертв среди мирных жителей. Так же сообщается что эта цифра выросла на 51%.

Также Экспертами ООН была сделана оценка ситуации в Украине:

В ООН высказывают свою крайнюю обеспокоенность о конституционном кризисе , который спровоцировал отстранение от работы, увольнение с должности и уголовные преследования 2 судей Конституционного суда. Со слов эксперта, украинская власть ставит под угрозу независимость судебной ветви власти в Украине.

Ещё представителями ООН было отмечено, что на аннексированном полуострове Крым РФ и на сегодняшний день ещё ограничивает свободу мирных протестов. Указывается в отчёте также что удалось задокументировать факт пыток и жестокого обращения представителями ФСБ и нарушением права на справедливые судебные разбирательства.
Напомним ранее сообщалось, Путину плевать на Донбасс, но есть опасный сценарий для Украины – Карасёв

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