В Украине нашли новый способ упрощения идентификации для жителей ОРДЛО

Кабинет Министров начинает запуск удалённой идентификации лиц, пенсионного возраста, которые проживают на неподконтрольных территориях оккупированных территорий.

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Об этой информации сообщил Donpress , передает Ura-inform.

Такое заявление было сделано на заседании Кабмина. Со слов правительства, данная процедура упростит получение пенсий, минуя идентификацию самого присутствующего в «Ощадбанке» на подконтрольной Украине территориях.

В пояснении к закону указывается что введенный карантин предполагает ввод ограничений на перемещение людей и физического прихода в отделения банков. Поэтому Министерством цифровой трансформации было разработан механизм удалённой электронной цифровой подписи «Дия. Подпись» («Дия ID»).

Этим документом внесены все нововведения, согласно которым пенсионер из ОРДЛО теперь сможет пройти идентификацию в своём личном кабинете на Портале Пенсионного фонда Украины.

Авторизоваться нужно обязательно в приложении «Дия».Подпись» которое сгенерировано в приложении мобильного телефона.

Данная электронная авторизация будет считаться такой, как и при, той, когда человек физически идентифицируется в банке.

Напомним, ранее сообщалось, В «ДНР» обновили перечень документов для прохождения КПВВ: изменения коснулись только одной категории.