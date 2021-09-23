Украина перешла в «желтую» зону карантина: что изменилось

Пока только мелкие изменения

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С сегодняшнего дня, 23 сентября, Украина перешла в «желтую» зону карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Что-же изменилось?

Так заведения общественного питания смогут работать, если расстояние между столиками составляет не менее 1,5 метра, а за каждым из них сидит не больше четырех человек. В тоже время кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать только с наполненностью меньше 2/3 мест или 50% мест в каждом зале. В свою очередь спортивные залы и фитнес-центры могут работать, если на одного посетителя отведено не менее 10 кв. м. площади, пишет УРА-Информ.

Общественный транспорт продолжает работать без ограничений. При этом, школы и другие заклады образования смогут работать без ограничений только в том случае, если там вакцинированы по крайней мере одной дозой не менее 80% персонала. В тоже время эта норма не распространяется на на детсады, начальную школу и учреждения специального образования.

Отмечается, что театры, кафе, концертные площадки, кинотеатры и т.д. смогут работать без ограничений, если по крайней мере 80% их работников и посетителей вакцинированы по крайней мере одной дозой или если они имеют отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов. При этом владельцы таких заведений могут сами выбрать один из двух вариантов — работать с ограничениями и не проверять вакцинацию и тесты — или проверять и работать без ограничений.

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