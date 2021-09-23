Общество

«Тренируют штурм Донбасса»: Скобееву встревожили учения ВСУ с солдатами НАТО

Таким комментарием она поделилась в своём телеграмм канале.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

На данный момент продолжаются американо-украинские военные учения во Львовской области.

Но пропагандистскую журналистку из России Ольгу Скобееву они очень встревожили. Она показала часть видеоматериала о том какие манёвры Rapid Trident проводят на военных полигонах, и в ходе которых военными были отточены городские бои.

«Сейчас мы отработали учения по штурму города. И несмотря на то что война у  нас имеет более полевой, окопный характер и на больших расстояниях, это нам также необходимо. Окопы находятся на открытых участках территории, а жилые дома- это уже другая территория, здесь также есть мирное население, которое не должно пострадать»,-сказал военнослужащий Александр об отрывке. .

Пропагандистка же считает, что эти военные манёвры вооружёнными силами Украины служат подготовительным этапом к атаке на Донбасс:

 «Украинские военные совместно с НАТОвцами уже в открытую, во Львове  тренируют штурм Донбасса», — написала она.


Напомним, ранее сообщалось, Нардеп о законе об олигархах:» Запустили кино чтобы отвлечь людей от актуальных проблем»

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