Астролог Павел Глоба озвучил гороскоп на 23 сентября для все знаков зодиака

У Раков могут возникнуть конфликты а Весы ожидает предательство друзей.

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Об этой информации сообщил Apostrophe, передает Ura-inform.

Овен.Вас ждёт переломный день во всех сферах жизни. У вас ожидается начало счастливого периода.

Телец. Вам нужно сегодня продемонстрировать свою харизму. Выражайте смело свои мысли и не забудьте расставить приоритеты.

Близнецы. Сегодня вас ожидает лёгкий день с полным спокойствием. Утром вы будете в хорошем настроении и сможете сделать много дел.

Рак. Не провоцируйте и не учувствуйте ни в каких конфликтах. Любое разногласие может затянуться надолго и превратиться в серьёзные обиды.

Лев. Будьте сегодня упрямы в своих начинаниях и не бросайте начатые дела на половине пути.

Дева. Мотивированные девы сегодня преуспеют в любом из дел, если приложат максимальные усилия. Избегайте людных мест, существует опасность подхватить вирус

Весы. Вы можете увидеть «темную» сторону тех, кого вы считали друзьями. Не мстите им, примите это как урок.

Скорпион. Для вас этот день будет освобождением от негативных мыслей. Это можно сделать, излив душу родным и близких. А не ненужные вещи нужно вообще выбросить.

Стрелец. Этот день, астрологи советует проводить дома, и заняться тем, что облегчит жизнь вашим близким. Таким образом свободное время проведёте с пользой.

Козерог. Не доверяйте чужим сегодня, можете иметь негативные последствия. Также не рассчитывайте на помощь со стороны, сегодня полагайтесь только на свои силы

Водолей Сегодня вы буде все в делах, возможна внезапная рабочая поездка. Можете получить ценный совет от чужого человека. Воспользуйтесь ним.

Рыбы. Сегодняшний день пройдёт в решении финансовых вопросы. Также астрологи дают совет, меньше тратиться.

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