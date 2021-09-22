Общество

В Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку

Операция прошла во Львове

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На территории украинского государства впервые провели трансплантацию сердца 13-летнему ребенку. Об этом сообщил ведущий кардиохирург Украины, директор Института сердца Борис Тодуров на своей странице в Facebook, передает УРА-Информ.

«Впервые в Украине. Трансплантация сердца ребенку 13 лет. Мы опять во Львовской больнице скорой помощи. Сегодня одномоментно проходит трансплантация сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза. Работает совместная команда Киевских, Львовски и Польских специалистов. Благодаря Олегу Самчуку и его дружной команде это стало возможным в нашей стране. Десятки специалистов из разных центров работают четко по минутам как отлаженный механизм. Горжусь своими коллегами. Спасибо, друзья, за отличную работу», — отметил Тодуров.

Известно, что трансплантация прошла во Львове. Ведущий кардиохирург Украины сообщил, что это его уже 20-я трансплантация.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 22 сентября было зафиксировано еще 6 754 новых случая заражения пневмонией нового поколения COVID-19.

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