Общество

Стало известно о штрафах за выезд из «республик» через РФ и как можно их избежать

Данную информацию предоставила юрист, заместитель руководителя Правобережного киевского местного центра Елена Маньковская.

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Об этой информации сообщил Donpress,  передает Ura-inform.

Согласно принятому закону Украины №1583 от 22.07.2021 года, отметила юрист, к жителям, которые проживают на неподконтрольной Украине части территории не должны применяться штрафы на границе Украины при нарушении порядка по пересечению пунктов въезда/выезда из территорий, которые оккупированы.

Но данный закон, со слов Маньковской, действует только на время карантина из-за коронавирусной инфекции. А по причине блокировки пунктов пропуска незаконными военными формированиями население вынуждено выезжать из ОРДЛО на российскую территорию, а потом уже на территорию Украины. А это уже и служит нарушением пересечения границ Украины, пояснила юрист.

Но Маньковская отметила, как можно избежать штрафных санкций:

 «Если при пересечении границы с нарушением вы указываете, что у вас не было иного способа совершить данное действие, а также вы сможете это доказать, то вы не будете оштрафованы. И если протокол всё-таки будет составлен пограничниками, то у вас есть все шансы на успешное обжалование его на украинской территории».

Напомним, ранее сообщалось,  Ещё об одной проблеме в ОРДО заявили местные жители: «власти» — это решить даже не пытаются.

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