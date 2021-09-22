Общество

Приватбанк начал блокировать банковские карты: названы причины

Приватбанк повально начал блокировку счетов свих клиентов.

Время чтения: 1 Мин. , 11 Секунд

Об этой информации сообщил Biz.today, передает Ura-inform.

Клиентка Приватбанка опубликовала жалобу на сайте Министерства финансов о том что её банковскую карту, которой она пользовалась много лет заблокировал банк. Женщина сделала уточнение что это случилось после пополнения карты небольшой суммой и предоставила все необходимые документы .

Службой поддержки финучереждения была предоставлена информация о том что будет проведена проверка и попросили женщину подождать её окончания. Но даже после месяца ожиданий ситуация осталась на том же месте и карта всё ещё была заблокирована.

Как оказалось в любом банке могут заблокировать вашу карту  по одной из ряда причин. О них нужно быть проинформированным дабы не предъявлять жалобы банкам.

1.Блокировать карту финучереждение может из-за финансовой задолженности клиента за коммунальные услуги, не погашенного кредита, не оплаченных штрафов за нарушение ПДД или алиментов. После принятия судом решения о взыскании финансов, банк обязан арестовать денежные средства на счету.

2.Банком может быть заблокирована карта, если он заподозрит сомнительные операции. Обычно это касается больших сумм перевода (если обычный перевод составлял десять тысяч гривен а в один момент пополнили карту  на  сто тысяч гривен). Также счёт может быть заблокирован если операция была с участием публичных лиц либо проводятся частые операции с наличными средствами.

В этих случаях банк на законных основаниях имеет право заблокировать счёт и требовать от клиента подтверждения что с полученной суммы уплачены все налоги и операция была законной.

Напомним, ранее сообщалось, Новый обман клиентов Ощадбанка:что нужно знать

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