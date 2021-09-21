Общество

СБУ нашла тайник в Донецкой области: стало известно, что в нём находилась

По официальным данным тайник был найден во время проведения учений в области в посадке возле железнодорожной станции «Дружковка».

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Об этой информации сообщил СБУ,  передает Ura-inform.

То, что нашли в схроне силовики СБУ, указывало на то, что планировались диверсии незаконными вооружёнными формированиями так называемой «ДНР» на территории региона. Из него были извлечено много разного вида оружия,  а также взрывчатое вещество с электродетонатором.

Таким образом, Службой Безопасности Украины была предотвращена крупная диверсия оккупантов в Донецкой области.

СБУ предотвратила мощную диверсию оккупантов в Донецкой области

На данный момент ещё продолжают следствие для того чтобы установить все обстоятельства данного противозаконного деяния а также дабы привлечь к уголовной ответственности всех причастных к ней лиц.

Как отмечают в СБУ в последние месяцы в разы усилилась напряжённая обстановка в конфликте Украины с Россией, в связи с этим усиливается и шпионская сеть агрессора.

Напомним, ранее сообщалось, Какая судьба ждёт ОРДО и где будет Пушилин после интеграции с Россией: местные жители обеспокоены ситуацией

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