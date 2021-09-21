«Безопасное детство»: в украинских школах появятся новые воспитатели

«Безопасная школа» — один из компонентов масштабного проекта «Безопасное детство»

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В Украине будет внедрен проект «Безопасное детство». Об ожидаемом результате от внедрения проекта рассказала заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко в эфире одного из телеканалов, пишет УРА-Информ.

С начала 2021 было зарегистрировано почти 3000 уголовных правонарушений, совершенных или детьми, или с их участием. Столько же преступлений против самих детей.

«Министерство внутренних дел фокусируется на теме безопасной среды для детей. «Безопасная школа» — один из компонентов масштабного проекта «Безопасное детство», который был недавно представлен министром Денисом Монастырским. Проект направлен на создание безопасной среды для детей, защита их прав и законных интересов», — отметила Екатерина Павличенко.

В МВД, как она отметила, планируют усиливать присутствие сотрудников правоохранительных органов в школах.

«Вместе с Министерством образования и науки мы сейчас прорабатываем проект «Воспитатель безопасности». Это будут не полицейские, а воспитатели, которые пройдут соответствующий отбор и обучение на базе учебных заведений системы МВД. Они будут понимать специфику работы с детьми ориентироваться в тех проблемах, которые сегодня есть, в том числе в законодательной плоскости, а также ориентироваться на международные практики», — отметила Павличенко.

Главным критерием для подбора педагогов по безопасности будет умение работать с детьми.

«Воспитатели безопасности будут постоянно находиться в школах и станут связующим звеном между полицейскими офицерами и родителями, детьми, администрацией школ. В случае, появления информации, на которую нужно реагировать, они будут передавать ее в полицию и в тесном контакте работать с правоохранителями для создания безопасной среды в школе. К этому проекту присоединяются наши международные партнеры UNICEF, пока мы уже разрабатываем тематический план, по которому будем обучать воспитателей безопасности. Желание и умение работать с детьми — один из ключевых аспектов для таких воспитателей. Если это небольшие школы, расположенные рядом, то на несколько школ может быть один воспитатель безопасности», — добавила заместитель министра внутренних дел.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий восточной Украины жалуются на то, что в школах на территории ОРДЛО, а также детских садиках не хватает детей для комплектации групп и классов.