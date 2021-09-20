«За неделю вернуть Донбасс»: Сивохо рассказал, кому это по силам

«Главы ЛДНР» якобы оказывают медицинскую помощь жителям Украины

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Бывший советник секретаря СНБО, глава Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо высказал мнение, что бизнесмены могли бы за неделю вернуть часть оккупированного пророссийскими боевиками Донбасса под контроль Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию Vesti.ua, передает УРА-Информ.

«Мало кто знает, что руководство т.н. ДНР продолжает свою программу объединения донецкого народа. Вы знаете, что сейчас украинец, у которого прописка в городах Донецкой области, может приехать туда и бесплатно лечиться? В онкоцентре, допустим, есть люди и из Ивано-Франковска, которые приезжают туда, потому что в Донецке очень сильная онкошкола», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что к донецким врачам якобы обращаются за консультациями со всего мира, исходя из того факта, что у них за семь лет российской агрессии накопился немалый опыт.

«Мы предлагаем вести диалог именно на таком, профессиональном, уровне. Нам нужно не терять этих людей, нам надо общаться. Никто не призывает вас общаться с руководством „ЛДНР“. Допустим, лидеры в медицине встречаются с лидерами в медицине, образования — с образования, бизнесмены — с бизнесменами. Если бы бизнесменам отдали ситуацию на откуп, регион бы вернулся уже через неделю! Эти люди найдут контакты очень быстро, а экономическая блокада стала едва ли не главной ошибкой за время конфликта», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Сивохо выдвинул предложение разрешить жителям временно оккупированных территорий украинского Донбасса принимать участие в украинских выборах в электронном формате, если нет возможности добраться на подконтрольную Украине часть территорий.