Общество Политика

Выборы в Госдуму: в РФ назвали точное число жителей ОРДЛО, проголосовавших на выборах

В Ростовской области проголосовали более 200 тыс. жителей ОРДЛО

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На выборах в Государственную думу Российской Федерации в Ростовской области проголосовали более 200 тыс. жителей временно оккупированных территорий украинского Донбасса. Об этом заявил председатель избирательной комиссии региона Андрей Буров, передает УРА-Информ.

«У нас 162 тыс. избирателей (жителей Донбасса) были записаны на электронное голосование, там явка составила 93%, и порядка 50 тыс. человек проголосовали на участках на приграничных территориях», — отметил он.

Ранее сообщалось, что РФ обязана понести ответственность за привлечение к выборам в Госдуму РФ жителей оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. 

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