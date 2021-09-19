Прогноз погоды на ближайшие две недели по всей территории Украины

Мрачно и облачно. Какая погода ждет Украину в ближайшие несколько недель.

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Об этой информации сообщил Nv.UA , передает Ura-inform.

Всю территорию Украины, кроме южных областей в ближайшие две недели ожидает переменная облачность, осадки, которые станут регулярными и понижение температурных показателей. Конец сентября и начало октября ожидаются облачными и с дождями.

А вот жителей южных областей погода ещё порадует солнечной погодой и отсутствием осадков.

Киев

На протяжении следующих пару недель в столице прогнозируют небольшие, но частые дожди, также будет облачно. Температура в дневное время может подниматься до плюс шестнадцати градусов.

Одесса

В Одессе ожидается солнечная погода в течении нескольких недель. Осадки будут не большими и короткими. Облачная погода может сохраниться. Температура воздуха может быть переменчивой от +14 до +19 °C.

Львов

В конце сентября во Львове будет прохладно: от +9 до +13 °C днем. Синоптики определили самый теплый день месяца-24 сентября, в этот день температура поднимется до шестнадцати градусов тепла. Октябрь обещают дождливым, но сильного похолодания не будет.

Харьков

Конец сентября ожидается дождливым в Харькове и с дневной температурой от +10 до +15 °C.Октябрь будет менее дождливым, и немного потеплеет до девятнадцати градусов тепла.

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