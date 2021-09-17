Общество

Врач рассказал, что защищает от коронавируса лучше вакцинации

Андрей Волянский поделился своим мнением

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Вакцинация от коронавирусной инфекции не поможет абсолютно всем. Об этом рассказал иммунолог Андрей Волянский.

Он отметил, что вакцинация защищает только некоторую часть людей, при этом навел пример с учителей. Врач заявил, что 80% вакцинированных школьных учителей – это не гарантия того, что никто не будет болеть. Он добавил, что вакцинированные массово болеют и явный пример этому – Израиль, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Кто защищен по-настоящему? Тот, кто имеет иммунный щит – он может быть и естественным, и искусственным. Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все. Среди вакцинированных надо находить неответивших, и перед ними ставить вопрос о третьей дозе», — сказал иммунолог.

Ранее мы сообщали, что в Украине продолжает расти число новых зараженных.

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