Врач рассказал, что защищает от коронавируса лучше вакцинации

Андрей Волянский поделился своим мнением
Вакцинация от коронавирусной инфекции не поможет абсолютно всем. Об этом рассказал иммунолог Андрей Волянский.
Он отметил, что вакцинация защищает только некоторую часть людей, при этом навел пример с учителей. Врач заявил, что 80% вакцинированных школьных учителей – это не гарантия того, что никто не будет болеть. Он добавил, что вакцинированные массово болеют и явный пример этому – Израиль, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.
«Кто защищен по-настоящему? Тот, кто имеет иммунный щит – он может быть и естественным, и искусственным. Переболевшие защищены гораздо лучше вакцинированных. Большая часть вакцинированных также защищена, но не все. Среди вакцинированных надо находить неответивших, и перед ними ставить вопрос о третьей дозе», — сказал иммунолог.
Ранее мы сообщали, что в Украине продолжает расти число новых зараженных.