В Киевской области закроют школы из-за отсутствия прививок у учителей

Увеличивается не только количество заболевших, но и госпитализаций

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В Киевской ОГА выдвинули предположение, что вскоре по всей области вынуждены будут закрыть школы, из-за того, что в регионе стремительно растет количество больных пневмонией нового поколения Covid-19. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы областной администрации Василия Володина.

Он добавил, что школы Киевской области, где до 20 сентября не будут привиты 80% учителей, могут быть закрыты.

«Хочу достучаться до всех педагогов Киевской области, — обратился к учителям чиновник. — В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в усиленных карантинных нормах. Но есть условие – будут работать только те школы, где вакцинированы 80% сотрудников», — отметил он.

В том случае, если педагоги не будут вакцинированы. то школы придеться закрыть, подчеркнул Володин.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 17 сентября зафиксировано еще 6624 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. При этом, из них заболело 677 детей и 105 медработников.