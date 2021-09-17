Общество

В Киевской области закроют школы из-за отсутствия прививок у учителей

Увеличивается не только количество заболевших, но и госпитализаций

Время чтения: 43 Секунд

В Киевской ОГА выдвинули предположение, что вскоре по всей области вынуждены будут закрыть школы, из-за того, что в регионе стремительно растет количество больных пневмонией нового поколения Covid-19. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы областной администрации Василия Володина.

Он добавил, что школы Киевской области, где до 20 сентября не будут привиты 80% учителей, могут быть закрыты.

«Хочу достучаться до всех педагогов Киевской области, — обратился к учителям чиновник. — В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже в усиленных карантинных нормах. Но есть условие – будут работать только те школы, где вакцинированы 80% сотрудников», — отметил он.

В том случае, если педагоги не будут вакцинированы. то школы придеться закрыть, подчеркнул Володин.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 17 сентября зафиксировано еще 6624 новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения COVID-19. При этом, из них заболело 677 детей и 105 медработников.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Врач рассказал, что защищает от коронавируса лучше вакцинации

Андрей Волянский поделился своим мнением

Ляшко анонсировал нововведения из-за подделки украинцами COVID-паспортов

Подделать электронный сертификат в Дие» будет невозможно

На работу только с документом о ковиде: первая европейская страна вводит новые правила

Италия вводит новые ограничения

Составлен рейтинг самых комфортных городов Украины: Киев не на первом месте

Столица только на 18 месте

В «Дія» анонсировали новую услугу для жителей Донбасса

Теперь подать заявку на получение компенсации за разрушенное жилье и на получение жилья для переселенцев с Донбасса можно будет через портал «Дія»

В ОРДО подорожает тариф на воду и водоотведение: сколько придется платить

Тарифы существенно поднимут

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap