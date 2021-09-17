На работу только с документом о ковиде: первая европейская страна вводит новые правила

Италия вводит новые ограничения

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Италия стала первой европейской страной, в которой документ COVID-19 стал обязательным на всех рабочих местах. Новый регламент вступит в силу 15 октября.

Пропуск выдается на основании вакцинации, выздоровления от коронавирусной инфекции или отрицательного результата теста, пишет УРА-Информ.

С середины октября это требование будет распространяться на всех сотрудников: бюджетной сферы, государственных и частных компаний, говорится в постановлении правительства Марио Драги.

— В постановлении от 15 октября мы расширяем использование Green Pass на весь мир труда, в общественной и частной сферах, — сказал министр здравоохранения Роберто Сперанса на пресс-конференции в Риме. «Для этого есть две причины: идея состоит в том, чтобы сделать рабочие места более безопасными и активизировать кампанию вакцинации», — добавил он.

Сотрудник, застигнутый на работе без пропуска, может быть оштрафован на сумму до 1500 евро. С другой стороны, работодатели, которые не будут соблюдать новые правила, столкнутся с финансовым штрафом в размере до 1000 евро.

Сотрудникам государственного сектора грозит отстранение от работы, если они не явятся на работу пять раз; работники частного сектора могут быть немедленно отстранены. Меры действуют до тех пор, пока в Италии действует чрезвычайное положение (пока оно действует до 31 декабря этого года).

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