В Минздраве обеспокоены ростом зараженных COVID-19

Госпитализированы 1507 человек

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По состоянию на 16 сентября на территории Украины зафиксировано еще 5744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни нового поколения COVID-19. Известно, что из них заболело 629 детей, и 95 медработников. Об этом сообщили в Минздраве Украины, передает УРА-Информ.

За минувшие сутки, по данным ведомства, госпитализированы 1507 человек, скончалось 101 граждан, а выздоровели 1499 человек.

При этом, всего с начала пандемии на территории украинского государства заболело 2 331 540 человек, выздоровели — 2 226 629 человек, скончались — 54 651 украинцев.

Стоит отметить, что за последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового типа было зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), г. Киев (362) и Одесской (347) областях.

Ранее сообщалось, что использование вакцины от коронавирусной пневмонии нового типа AstraZeneca становится проблематичным из-за срока годности.