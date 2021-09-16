Общество

Стало известно, как на самом деле убили Вячеслава Черновола: экс-правоохранитель признался спустя 22 года

Смерть лидера «Народного Руху України» до сих пор вызывает со мнения у многих людей, которые не могут смириться с потерей своего лидера и примера для подражания. Как оказалось, существует совсем иная версия смерти, которую раскрыл заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша.

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Об этой информации сообщил «Остров», передает Ura-inform

Как известно, по официальной версии Черновол погиб в марте 1999 года. Причиной смерти установили ДТП, которое политик не смог пережить. Однако Голомша сказал, что правоохранителям попали в руки совершенно иные данные.

«Мы решили расследовать дело об убийстве этого человека…Нами было установлено, что он был убит. Убили его четырьмя ударами кастета в затылок – именно в ту область головы били. Аналогичным же оружием, то есть кастетом, был добит и водитель», — сказал Голомша.

Он уверяет, что Черновол умер не из-за ДТП. Бывший правоохранитель сослался на то, что на момент смерти в машине были отключены подушки безопасности. Более того, они обнаружили даже подделку осмотра места происшествия.

Что примечательно, со стороны Офиса генпрокурора и МВД Украины данное заявление вообще никак не комментировали.

Напомним, ранее сообщалось, Москва созналась в газовом шантаже Европы: что хочет получить взамен РФ

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