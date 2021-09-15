Общество

Украинские военные получили станцию обнаружения «Феникс-1»

Разработка осуществлена в рамках модернизации радиолокационной станции 79К6

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В ВСУ на вооружение была принята станция обнаружения «Феникс-1». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает УРА-Информ.

«Разработка осуществлена в рамках модернизации радиолокационной станции 79К6 для ее применения в составе зенитного ракетного комплекса „Бук-М1“. После ряда успешных испытаний „Феникс-1“ был принят на вооружение Вооруженных сил», — сказано в сообщении пресс-службы Минобороны.

В ведомстве отметили, что разработало трехкоординатную радиолокационную станцию обнаружения 80К6КС1 «Феникс-1» предприятие «Искра».

«Благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО выявлять и поражать воздушные цели», — отметил министр обороны Андрей Таран.

Ранее сообщалось, что в ответ на обстрелы со стороны пророссийских боевиков в зоне проведения ООС передовые подразделения украинские военные нанесли серию массовых ударов по НВФ «Л/ДНР», в результате этого пророссийские боевики понесли тяжелые потери.

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