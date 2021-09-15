Общество

Перевозчики «разводят» пассажиров при выезде из ОРДЛО: дончане рассказали о схеме мошенничества

Такое возможно только в Гоптовке

Время чтения: 1 Мин. , 19 Секунд

Жители временно оккупированных территорий украинского Донбасса жалуются, что в последнее время при выезде из ОРДЛО жителей заставляют платить взятки. Это сделано для того, чтобы избежать штрафа и не устанавливать приложение «Вдома». Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Что самое интересное, — это то, что взятки от них требуют при этом не сотрудники пограничной службы, а перевозчики. Чаще всего это происходит на КПП «Гоптовка».

«В последнее время только и читаю о даче взяток за штраф и Вдома на Гоптовке, причем без разбора пенсионер или нет, когда и куда выехал. Это если с перевозчиком люди едут, те со всех собирают», — отмечают дончане.

«Перевозчики таким образом „разводят“ своих пассажиров, зарабатывая на них дополнительную денежку. Уверена, сейчас они ничего пограничникам не платят, особенно за „Вдома“, а просто кладут себе в карман», — заявил участник обсуждения.

Перевозчики собирают с жителей оккупированных территорий 500 грн за приложение «Вдома» или 1000 грн за отмену штрафа.«Моя родственница позавчера ехала с перевозчиком из Донецка в Украину, со всех собрали дополнительно по 500 грн за „Вдома“ и по 1000 грн за штраф. Не постеснялись взять даже у 90-летней бабушки, которой ни штраф, ни „Вдома“ не грозили, так как пересекала первый раз. Все остальные пассажиры тоже были пенсионерами», — рассказала дончанка.

«На Гоптовке с моей жены, хотя она пенсионер по возрасту и с девушки-инвалида перевозчики взяли по 1000 гривен за штраф», — отметил участник обсуждения в сети.

Ранее сообщалось, что в ответ на обстрелы со стороны пророссийских боевиков в зоне проведения ООС передовые подразделения украинские военные нанесли серию массовых ударов по НВФ «Л/ДНР», в результате этого пророссийские боевики понесли тяжелые потери.

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